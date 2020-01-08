Fransa'da bir kişi polisin uyguladığı şiddet sonucu öldü - Son Dakika
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Fransa'da bir kişi polisin uyguladığı şiddet sonucu öldü

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişinin polis tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Fransa'da bir kişi polisin uyguladığı şiddet sonucu öldü, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişinin polis tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'te 3 Ocak'ta Cedric Chouviat, polis kontrolü sırasında şiddete maruz kaldı. Polisin sert sert müdahalesi nedeniyle ağır yaralanan Chouviat, kaldırıldığı hastanede 2 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybetti.

Polis tarafından yapılan ilk açıklamada, Chouviat'ın kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Paris Savcısı Remy Heitz ise otopsi raporuna göre Chouviat'ın boğularak öldürüldüğünü açıkladı.

Chouviat'ın polisin müdahalesi sonucu gırtlak kemiğinin kırıldığını belirten Heitz, bu kişinin daha önce kalp sorunları olduğunun da tespit edildiğini söyledi.

Heitz, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise olayın aydınlatılması gerektiğini dile getirdi.

Olaya karışan polisler, Chouviat'ı motosikletini kullanırken telefonla konuştuğu için durduklarını ve saldırgan davranışları nedeniyle kelepçelediklerini, Chouviat'ın bu sırada kalp krizi geçirdiğini iddia etti.

Cedric Chouviat'ın babası Christian Chouviat, "Oğlum öldürüldü. Polise güvenmiyorum. Avukatıma güveniyorum. Devlete ve Macron'a karşı savaşacağım." diye konuştu.

Fransız basınında ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 4 polisin 42 yaşındaki Chouviat'ı yere yatırarak sert şekilde darbettiği görülüyor.

Fransa, Polis, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 01:00 Kaynak: AA
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