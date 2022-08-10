Fransız milletvekili, yabancıların belediye seçimlerinde oy hakkı için yasa tasarısı sunmuş - Son Dakika
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Fransız milletvekili, yabancıların belediye seçimlerinde oy hakkı için yasa tasarısı sunmuş

10.08.2022 15:22
Fransız milletvekili, yabancıların belediye seçimlerinde oy hakkı için yasa tasarısı sunmuş

Fransa'da bir milletvekilinin, yabancılara belediye seçimlerinde oy kullanma hakkı verilmesi için anayasa değişikliğini öngören yasa tasarısı sunduğu ortaya çıktı.

Fransa'da bir milletvekilinin, yabancılara belediye seçimlerinde oy kullanma hakkı verilmesi için anayasa değişikliğini öngören yasa tasarısı sunduğu ortaya çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, iktidar partisi Rönesans milletvekilli Sacha Houlie, 2 Ağustos'ta, ülkedeki yabancıların belediye seçimlerinde oy kullanması ve seçilme hakkı verilmesi için anayasa değişikliğini öngören yasa tasarısı sundu.

Ülkede çalışan yabancıların Fransa'ya katkılarına işaret edilen yasa tasarısında, halihazırda Fransız belediye seçimlerinde ülkede yaşayan Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının oy kullanabildiği hatırlatıldı.

Öte yandan yasa tasarısı, yabancıların belediye başkanı ve yardımcısı görevlerini üstlenmesini engelleyecek ve Senato seçimlerine katılmalarına izin verilmeyecek şekilde hazırlandı.

Houlie, kamu yayıncısı Franceinfo'ya verdiği demeçte, bunun genel seçimler sırasında vaadi olduğunu, Ulusal Meclis tekrar açıldığında yasa tasarısını siyasi grubuna tanıtacağını kaydetti.

La Provence gazetesi ise daha önce eski Fransa Cumhurbaşkanlarından Francois Mitterand ve Francois Hollande'un bu yönde vaatleri bulunduğunu anımsattı.

Le Figaro, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, Houlie'ye bu yasa tasarı projesine "kesinlikle karşı olduğunu" söylediğini aktardı.

Fransa'da yaşayan AB vatandaşları 1992'deki Maastricht Anlaşması'ndan bu yana belediye seçimlerinde oy kullanabiliyor, ancak belediye başkanı ve yardımcısı görevlerini üstlenmelerine ve Senato seçimlerine katılmalarına Anayasa'nın 88. maddesince izin verilmiyor.

Fransa'da Parlamento, Ulusal Meclis ve Senato olmak üzere 2 kanattan oluşuyor.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Fransa, Güncel, Son Dakika

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