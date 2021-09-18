Fransa'da bir sürücü iki restorana daldı: 6 yaralı - Son Dakika

Fransa'da bir sürücünün aracıyla iki restoranın dış alanına dalması sonucu en az 6 kişi yaralandı.

Fransa'da Paris'in güneyinde bulunan Fontainebleau şehrinde yerel saatle 16.00'da bir sürücünün aracıyla iki restoranın dış alanına daldığı bildirildi. Olay yerindeki tanıkların ifadelerine göre, sürücü geri geri giderek iki restoranın dış bölümünde oturan müşterilerin arasına dalarak, aracıyla müşterilere çarptı. Olayda 6 kişinin yaralandığı ifade edilerek, yaralılardan 3'ünün hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Fontainebleau Belediye Başkanı Frederic Valletoux yaptığı açıklamada, polis ve itfaiyenin olay yerindeki çalışmalarının devam ettiğini ve olayın kontrol altında olduğunu bildirdi.

Olay yerinde polis ve itfaiyenin yanı sıra sivil güvenlik helikopterinin de görevlendirildiği belirtildi. Gözaltına alınan sürücünün ise psikiyatri acil servisine götürüldüğü öğrenildi. Olayın kasten mi yoksa sürücünün aracının kontrolünü kaybetmesiyle mi olduğu ise henüz bilinmiyor.

(Melike Yazır/İHA)