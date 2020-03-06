Fransa'da bir Türk korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fransa'da bir Türk korona virüsten hayatını kaybetti

6 saat önce

Fransa'nın Soissons kentinde yaşayan Türk vatandaşının korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fransa'da bir Türk korona virüsten hayatını kaybetti, System.String[]

Fransa'nın Soissons kentinde yaşayan Türk vatandaşının korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Fransa'nın Soissons kentinde yaşayan Mersinli Türk vatandaşı 64 yaşındaki H.B.'nin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Solunum yolu şikayetiyle hastaneye müracaat eden ve virüs nedeniyle hayatını kaybeden H.B.'nin ailesi ve hastanede ziyaretine gelenlerin karantina altına alındığı bildirildi.

H.B'nin naaşının defin işlemleri için Türkiye'ye gönderilmesine salgın hastalık tehlikesiyle izin verilmezken, defin işlemlerinin Fransa'nın Soissons kentinde yapılacağı öğrenildi.

Fransa'da Ocak aynın sonundan itibaren 7 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, virüsün ülkede daha çok yayılacağını söyleyerek, virüsün yaşlılar üzerinde daha etkili olması nedeniyle yaşlıları ziyaret etmeme konusunda uyarıda bulunmuştu.

(Özlem Kaplan - Tansu Sarıtaylı/İHA)

Mersinli, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 09:10 Kaynak: İHA
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