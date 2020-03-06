Fransa'da bir Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, ailesi karantinada

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil Bıçkı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında perşembe günü hayatını kaybetti.



64 yaşındaki Halil B. cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Halil B'nin vefatından sonra yakın ailesi de karantinaya alındı. Fakat birçok kişinin aileyi ziyaret etmesi nedeniyle koronavirüsün yayılmış olmasından endişe ediliyor.