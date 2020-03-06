Fransa'da bir Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, ailesi karantinada - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da bir Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, ailesi karantinada - Son Dakika Dünya

Fransa'da bir Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, ailesi karantinada

6 saat önce

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil B. yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında perşembe günü hayatını kaybetti. Bıçkı'nın ailesi ise karantinaya alındı.

Fransa'da bir Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti, ailesi karantinada, System.String[]

Fransa'nın kuzeyindeki Soissons kasabasında yaşayan Türk vatandaşı Halil Bıçkı yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında perşembe günü hayatını kaybetti.


64 yaşındaki Halil B. cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Halil B'nin vefatından sonra yakın ailesi de karantinaya alındı. Fakat birçok kişinin aileyi ziyaret etmesi nedeniyle koronavirüsün yayılmış olmasından endişe ediliyor.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:29 
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