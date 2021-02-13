Fransa'da bir yılda 5 başkanın görev yaptığı Sorbonne Üniversitesinde "başkanlık" krizi yaşandı - Son Dakika

Fransa'da bir yılda 5 başkanın görev yaptığı Sorbonne Üniversitesinde "başkanlık" krizi yaşandı

13.02.2021 16:19
Fransa'da bir yılda 5 başkanın görev yaptığı Sorbonne Üniversitesinde

Fransa'nın en büyük üniversitelerinden Paris-1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesinde bir yılda 5 başkanın görev yapmasıyla "başkanlık" krizi gündeme damga vurdu.

Fransa'nın en büyük üniversitelerinden Paris-1 Pantheon-Sorbonne Üniversitesinde bir yılda 5 başkanın görev yapmasıyla "başkanlık" krizi gündeme damga vurdu.

Le Monde gazetesinin özel haberinde üniversitede son bir yılda siyasi tansiyonun öne çıktığı belirtildi.

Ocak 2020'de Üniversite Başkanı Georges Haddad'ın 68 yaş sınırına ulaştığı için görevini artık yapamayacağı ve 31 Mart-2 Nisan 2020'de yeni başkanı seçmek üzere seçimin düzenlenmesine karar verildiği ifade edilen haberde, 16 Mart 2020'de üniversiteler dahil tüm okulların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapatılmasıyla seçimin yapılamadığı anımsatıldı.

Haberde, 2 Mart 2020'de seçimlerin iptalinden önce başkan adaylarından Paul Cassia'nın genç kadına hakarette bulunması yüzünden seçime katılmasına izin verilmediği kaydedildi.

Cassia'nın kadına hakaret etmesinin öğretim üyelerinin tepkisine neden olduğu bildirilen haberde, geçen yılın yazında seçim yapılmadan Haddad'ın söz konusu sebeple başkanlık görevini bırakmak zorunda kaldığı, onun yerine başkan yardımcılarından Thomas Clay'in vekaleten görevi üstlendiği belirtildi.

Clay'in seçimlerin elektronik oylamayla yapılmasını önerdiği ancak sendikaların çoğunun buna itiraz ettiği aktarılan haberde, bunun üzerine Clay'in Eğitim Bakanlığına baskı yapması sonucu kararname yayımlandığı ve seçimlerin 24-26 Kasım 2020'de elektronik oylamayla yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Haberde, seçimlere katılım oranının yüzde 20'yi bularak rekor seviyeye ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Üniversite profesörlerinden Christine Neau-Leduc ve Soraya Messai-Bahri'nin seçimleri sırasıyla birinci ve ikinci sırada tamamladığı ancak salt çoğunluğu sağlayamadıkları için başkan seçilemedikleri bildirilen haberde, bu durumun üniversiteyi endişeye sevk ettiği belirtildi.

Haberde, 17 Aralık 2020'de 4 oylama daha yapıldığı, buna rağmen yeni başkanın seçilemediği aktarıldı.

Bunun ardından Yves Guillotin'un geçici olarak üniversitenin başkanlık görevini üstlendiği ifade edilen haberde, Guillotin'un bu göreve gelen üçüncü kişi olması dikkati çekti.

Bu yıl 14 Ocak'ta üniversite yönetim kurulunun toplandığı, seçimlerde salt çoğunluğu sağlayamayan Neau-Leduc ve Messai-Bahri'nin ittifak kurmasına karar verildiği belirtilen haberde, böylece Neau-Leduc'un başkanlık ve Messai-Bahri'nin başkan yardımcılığı görevlerine getirildiği kaydedildi.

Üniversite, Sorbonne, Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da bir yılda 5 başkanın görev yaptığı Sorbonne Üniversitesinde 'başkanlık' krizi yaşandı - Son Dakika


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