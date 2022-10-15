Fransa'da bir lisede, Müslüman öğrencinin başörtüsünü çöpe atıp okuduğu Kuran-ı Kerim'i yırttılar! Okul müdüründen "şoke olduk" açıklaması geldi - Son Dakika
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Fransa'da bir lisede, Müslüman öğrencinin başörtüsünü çöpe atıp okuduğu Kuran-ı Kerim'i yırttılar! Okul müdüründen "şoke olduk" açıklaması geldi

15.10.2022 16:56
Fransa'da bir lisede, Müslüman öğrencinin başörtüsünü çöpe atıp okuduğu Kuran-ı Kerim'i yırttılar! Okul müdüründen "şoke olduk" açıklaması geldi

Fransa'nın Caen kentindeki Jean Rostand Lisesi'nde okuyan bir Müslüman öğrenci, odasına döndüğünde okuduğu Kuran-ı Kerim'in yırtıldığını ve başörtüsünün çöpe atıldığını fark etti. Yaşanan ırkçı saldırı sonrası açıklamada bulunan okul müdürü, "Yaşananlar karşısında ben ve meslektaşlarım şoke olduk" ifadelerine yer verdi.

Caen kentindeki Jean Rostand Lisesi'nde okuyan ve ismi belirtilmeyen Müslüman öğrenci, odasına döndüğünde okuduğu Kur'an-ı Kerim'in yırtıldığını ve başörtüsünün çöpe atıldığını fark etti. Öğrenci karşılaştığı manzarayı okul yönetimine bildirdi.

"BU SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

Olaya ilişkin açıklama yapan Lise Müdürü Sebastien Duval-Rocher, öğrencinin inancına yönelik bu saldırı karşısında şok yaşadığını ancak şahsına yönelik bir saldırı olmadığını aktardı. "Yaşananlar karşısında ben ve meslektaşlarım şoke olduk. Hoşgörülü, farklı inançlara açık ve tüm inançları aramızda kabul eden bir okuluz." diyen Duval-Rocher, öğrencisine yönelik bu saldırının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

ÖĞRENCİLERE HOŞGORÜ MESELESİ ANLATILACAK

Müdür Duval-Rocher ayrıca mail yoluyla, öğrenci ve öğretmenlere, saldırının kabul edilemez olduğu ve kınanması gerektiği mesajını gönderdi. Diğer yandan İslamofobik saldırının hedefindeki öğrenci ve ailesi gerginlik olmaması adına şikayetçi olmasa da savcılık okul yönetimi üzerinden olaya el koydu.

Saldırıyı yapanın kim olduğuna ilişkin ise henüz bir bilgiye ulaşılamazken, okul yönetimi lise bünyesindeki birinin saldırıyı yapmış olduğu kanaati üzerinde duruyor. Yönetim okulda gelecek hafta, öğrencilerle bu olay üzerinden hoşgörü meselesini ele alacaklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da bir lisede, Müslüman öğrencinin başörtüsünü çöpe atıp okuduğu Kuran-ı Kerim'i yırttılar! Okul müdüründen 'şoke olduk' açıklaması geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da bir lisede, Müslüman öğrencinin başörtüsünü çöpe atıp okuduğu Kuran-ı Kerim'i yırttılar! Okul müdüründen "şoke olduk" açıklaması geldi - Son Dakika
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