Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif'in durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif'in durumu iyiye gidiyor

02.06.2022 14:59
Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif'in durumu iyiye gidiyor

FRANSA'da boğulma tehlikesi geçirerek, tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Bursa'ya getirilen Akif Özer'in (6) Şehir Hastanesi'nde sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

FRANSA'da boğulma tehlikesi geçirerek, tedavisi için Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Bursa'ya getirilen Akif Özer'in (6) Şehir Hastanesi'nde sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Ailesiyle Fransa'da yaşayan Akif Özer, 9 Mayıs'ta geçirdiği boğulma tehlikesinin ardından yabancı cisim aspirasyonu ile hipoksik beyin tanısı koyularak, Strazburg Hautepierre Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı. Baba Bülent Özer'in Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçmesinin ardından Akif'in tedavisi için Türkiye'ye getirilmesine karar verildi. Akif, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla ailesinin isteği üzerine, doktor kontrolünde, Bursa'ya getirildi. Yenişehir Havaalanı'na inen uçaktan alınan Akif, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavisine yoğun bakım servisinde devam edilen Akif Özer'in sağlık durumunun iyiye gittiği, ilerleyen günlerde normal servise alınacağı belirtildi.

Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif'in durumu iyiye gidiyor
Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif'in durumu iyiye gidiyor
Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif'in durumu iyiye gidiyor
Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif'in durumu iyiye gidiyor
Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif'in durumu iyiye gidiyor
YORUMLAR
500
Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) 2021 raporu yayımlandı Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu (ECRI) 2021 raporu yayımlandı Başhekim Silay görevden alındı Başhekim Silay görevden alındı
Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Fransa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif'in durumu iyiye gidiyor - Son Dakika


Son Dakika
14:55 Acun Ilıcalı'nın ilgilendiği isim şaşırttı! Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Hull City'ye transfer olabilir
14:38 Vatandaşın "Mansur Yavaş'ı aday yapın" çağrısına Meral Akşener'den yanıt gecikmedi
14:38 Haftalar süren hakaret davasını kazanan Johnny Depp'den ilk açıklama: Jüri hayatımı geri verdi
14:34 Yunan Başbakanı Miçotakis'ten provokatif ziyaret! Erdoğan'ın "Anlaşmayı bozduk" tepkisinden sonra geldi
14:34 Sakarya'da bir anne tartıştığı oğlunu tüfekle vurduktan sonra intihar etti
14:18 Husumetli iki aile arasında çıkan arazi tartışmasında kan döküldü: Mermilerin havada uçuştuğu olayda baba yaralandı, oğlu öldü
14:08 Fenerbahçe'de Jorge Jesus dönemi resmen başladı! İşte sözleşme süresi ve maliyeti...
13:56 PKK'ya ağır darbe! Sözde yöneticilerden Mehmet Doğan etkisiz hale getirildi
13:44 Çoban, ses duyup kontrol etti, dev ayıyla göz göze geldi!
13:42 Ümraniye'de görüntülenen cinsel ilişki skandalıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 15:05:20. #1.13#
SON DAKİKA: Fransa'da boğulma tehlikesi geçiren Akif'in durumu iyiye gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement