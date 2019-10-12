Fransa'da bölgesel meclis toplantısında başörtü tartışması: Ayrımcılığa eleştiri

Fransa'da aşrı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisin üyeleri, bölgesel bir konsey toplantısına izleyici olarak katılan kadının başörtüsünü çıkartmasını istedi. Kadının başörtüsüyle kamu binalarına girmesinin engellenemeyeceği açıklaması üzerine RN parti üyeleri toplantıyı terk etti.



Annenin ağlayan çocuğunu teselli ettiği görüntülerin yayılmasının ardından, siyasiler ayrımcılığa sebep olduğu gerekçesiyle sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.