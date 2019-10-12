Son Dakika Haberleri: Fransa'da bölgesel meclis toplantısında başörtü tartışması: Ayrımcılığa eleştiri
Son Dakika Dünya Fransa'da bölgesel meclis toplantısında başörtü tartışması: Ayrımcılığa eleştiri

Fransa'da bölgesel meclis toplantısında başörtü tartışması: Ayrımcılığa eleştiri

57 dakika önce

Fransa’da aşrı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisin üyeleri, bir bölgesel konseyi toplantısına izleyici olarak katılan kadının başörtüsünü çıkartmasını istedi. Kadının başörtüsüyle kamu binalarına girmesinin engellenemeyeceği açıklaması üzerine RN parti üyeleri toplantıyı terk etti

Fransa'da bölgesel meclis toplantısında başörtü tartışması: Ayrımcılığa eleştiri, System.String[]

Fransa'da aşrı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisin üyeleri, bölgesel bir konsey toplantısına izleyici olarak katılan kadının başörtüsünü çıkartmasını istedi. Kadının başörtüsüyle kamu binalarına girmesinin engellenemeyeceği açıklaması üzerine RN parti üyeleri toplantıyı terk etti.


Annenin ağlayan çocuğunu teselli ettiği görüntülerin yayılmasının ardından, siyasiler ayrımcılığa sebep olduğu gerekçesiyle sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:51 
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