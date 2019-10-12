Fransa'da bölgesel meclis toplantısında başörtü tartışması: Ayrımcılığa eleştiri
57 dakika önce
Fransa’da aşrı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisin üyeleri, bir bölgesel konseyi toplantısına izleyici olarak katılan kadının başörtüsünü çıkartmasını istedi. Kadının başörtüsüyle kamu binalarına girmesinin engellenemeyeceği açıklaması üzerine RN parti üyeleri toplantıyı terk etti
Fransa'da aşrı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisin üyeleri, bölgesel bir konsey toplantısına izleyici olarak katılan kadının başörtüsünü çıkartmasını istedi. Kadının başörtüsüyle kamu binalarına girmesinin engellenemeyeceği açıklaması üzerine RN parti üyeleri toplantıyı terk etti.
Annenin ağlayan çocuğunu teselli ettiği görüntülerin yayılmasının ardından, siyasiler ayrımcılığa sebep olduğu gerekçesiyle sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:51
Milli maçtan dolayı bu hafta Çukur dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak Deschamps Türkiye maçı öncesi açıkladı: Kante'nin oynaması zor Kaburgasında kırık olan Emre Belözoğlu, Fransa maçında yok! Tarkan'ın Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde yaptığı paylaşıma tepki yağdı