Fransa'da karaya vuran oluklu balina kurtarıldı

Bretonya karalarına bu ay vuran diğer iki balina denize kavuşamadan ölmüştü.

BFMTV'nin haberine göre, dün ülkenin Bretonya bölgesindeki Ploeven plajında karaya vuran 12 metrelik oluklu balina, itfaiye erleri ve sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd gönüllülerince yapılan operasyonla kurtarıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Fransa, Güncel, Son Dakika

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