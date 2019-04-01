Son Dakika Haberleri: Fransa'da Bugünden İtibaren Doğalgaz Fiyatlarında İndirim Yapıldı

Fransa'da Bugünden İtibaren Doğalgaz Fiyatlarında İndirim Yapıldı

1 saat önce

Fransa’da kışın doğalgaz ücretlerinde yapılan artıştan sonra 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz fiyatlarında indirime gidildi. Fransa’da doğalgaz ücretlerinde 1 Nisan’dan itibaren ortalama yüzde 1,3 oranında indirime gidildi. Fransa‘nın enerji şirketi Engie müşterisi 5,8 milyon kullanıcıyı ilgilendiren gaz fiyatlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, ısınma için kullanılan gaz fiyatlarında yüzde 2,2 mutfakta kullanımında 0,7 ve […]The post Fransa’da bugünden itibaren doğalgaz fiyatlarında indirim yapıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.

Fransa'da Bugünden İtibaren Doğalgaz Fiyatlarında İndirim Yapıldı, System.String[]
Fransa'da kışın doğalgaz ücretlerinde yapılan artıştan sonra 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz fiyatlarında indirime gidildi.

Fransa'da doğalgaz ücretlerinde 1 Nisan'dan itibaren ortalama yüzde 1,3 oranında indirime gidildi.

Fransa'nın enerji şirketi Engie müşterisi 5,8 milyon kullanıcıyı ilgilendiren gaz fiyatlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, ısınma için kullanılan gaz fiyatlarında yüzde 2,2 mutfakta kullanımında 0,7 ve her ikisi de gazlı evler için ise yüzde 1,3 oranında indirime gidildi.

The post Fransa'da bugünden itibaren doğalgaz fiyatlarında indirim yapıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:26 

1 Nisan, Fransa, Sektörel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu 15 Temmuz'da Eşi ve Oğlu Şehit Olan Nihal Olçok, İmamoğlu'na Teşekkür Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 20:59:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da Bugünden İtibaren Doğalgaz Fiyatlarında İndirim Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]