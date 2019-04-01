Fransa'da Bugünden İtibaren Doğalgaz Fiyatlarında İndirim Yapıldı
1 saat önce
Fransa’da kışın doğalgaz ücretlerinde yapılan artıştan sonra 1 Nisan’dan itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz fiyatlarında indirime gidildi. Fransa’da doğalgaz ücretlerinde 1 Nisan’dan itibaren ortalama yüzde 1,3 oranında indirime gidildi. Fransa‘nın enerji şirketi Engie müşterisi 5,8 milyon kullanıcıyı ilgilendiren gaz fiyatlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, ısınma için kullanılan gaz fiyatlarında yüzde 2,2 mutfakta kullanımında 0,7 ve […]The post Fransa’da bugünden itibaren doğalgaz fiyatlarında indirim yapıldı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Fransa
'da kışın doğalgaz ücretlerinde yapılan artıştan sonra 1 Nisan
'dan itibaren geçerli olmak üzere doğalgaz fiyatlarında indirime gidildi.
Fransa'da doğalgaz ücretlerinde 1 Nisan'dan itibaren ortalama yüzde 1,3 oranında indirime gidildi.
Fransa'nın enerji şirketi Engie müşterisi 5,8 milyon kullanıcıyı ilgilendiren gaz fiyatlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, ısınma için kullanılan gaz fiyatlarında yüzde 2,2 mutfakta kullanımında 0,7 ve her ikisi de gazlı evler için ise yüzde 1,3 oranında indirime gidildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 07:26
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