Fransa'da bütçe açığının bu yıl 195,2 milyar avroya ulaşması bekleniyor - Son Dakika

Fransa'da bütçe açığının bu yıl 195,2 milyar avroya ulaşması bekleniyor

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'da kamu bütçe açığının bu yıl 195,2 milyar avroya ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Fransa'da bütçe açığının bu yıl 195,2 milyar avroya ulaşması bekleniyor, System.String[]

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Fransa'da kamu bütçe açığının bu yıl 195,2 milyar avroya ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Le Maire, Bakanlar Kurulu sonrası yeni bütçe taslağı ve kamu bütçe açığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'da kamu bütçe açığının bu yıl 195,2 milyar avroya ulaşmasının beklendiğini aktaran Le Maire, 2021'de ise bu açığın 152,8 milyar avro olmasını öngördüklerini belirtti.

2021 sonuna kadar olan 2 yıllık sürece ilişkin 100 milyar avroluk toparlanma planının ilk yılında, ekonomiye 42 milyar avro harcanacağını belirten Le Maire, "42 milyar avronun hızla harcanmasını sağlayacağız. Bu sebeple gelecek yıl ekonominin yüzde 8 büyümesi bekleniyor." diye konuştu.

Le Maire, Avro Bölgesi'nin en büyük ikinci ekonomisinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan 2 aylık kilitlenmenin ardından bu yıl yüzde 10'luk rekor küçülme ile en büyük ekonomik daralmalardan birini yaşamasını beklediklerini kaydetti.

Paris'in krizi kontrol altına almak için vergi indirimleri, devlet destekli izinler ve ticari kredi garantileri için 470 milyar avrodan fazla bir meblağı mobilize ettiğini bildiren Le Maire, ülkede bu yıl GSYH'nin hacim olarak yüzde 10 düşüş yaşayacağını söyledi.

Son 25 yılın en yüksek kamu borcu artışı

Ulusal İstatistik Enstitüsü (INSEE), ülkenin kamu borcunun yılın ikinci çeyreğinde 12,7 puan artarak son 25 yılın en yüksek artışını kaydettiğini açıklamıştı.

Ülkenin kamu borcunun bu yılın sonunda GSYH'nin yaklaşık yüzde 120'sine ulaşması bekleniyor.

Ülkede kamu borcundaki rekor artışın, salgının etkisinin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanel Macron yönetiminin başarısız politikaları nedeniyle olduğu belirtiliyor.

Bruno Le Maire, Ekonomi Bakanı, Fransa, Kamu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 16:19 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da bütçe açığının bu yıl 195,2 milyar avroya ulaşması bekleniyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ormanlık alanda yanmış cansız bedeni bulunan CHP'li eski başkan cinayete kurban gitmiş Tiyatro sanatçısı Zihni Göktay: Yedi aydır Şehir Tiyatroları'ndan maaş alamıyorum Ermenistan, ağır kayıplar sonrası tehdide başladı: Türkiye F-16'ları kullanırsa İskender füzelerini devreye sokarız Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun
İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür İlham Aliyev, BM Genel Sekreteri ile görüştü: Ermenistan işgal altındaki topraklarımızdan çekilirse gerginlik çözülür         
22:31
Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında         
22:11
Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz Azerbaycan'dan Ermenistan'ın İskender füzesi tehdidine yanıt: Buna uygun bir şekilde cevap veririz         
21:20
Everton'dan gönderilmesi gündeme gelen Cenk Tosun için Beşiktaş ile F.Bahçe devrede Everton'dan gönderilmesi gündeme gelen Cenk Tosun için Beşiktaş ile F.Bahçe devrede         
20:13
Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı Bağdat Uluslararası Havalimanı'na roketli saldırı: 5 ölü, 2 yaralı         
19:49
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi         
19:19
Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı         
17:03
Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu Özgürlüğü için hayvanat bahçesinden kaçan maymun elektrik akımına kapılıp telef oldu         
15:08
Rusya, Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde arabuluculuğa başladı: Türkiye ile temas halindeyiz Rusya, Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinde arabuluculuğa başladı: Türkiye ile temas halindeyiz         
14:41
Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş         
14:36
Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü         
13:10
Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada Nusret'e twerk yapan kadının sevgilisi mekanı bastı! O anlar kamerada         
12:44
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri Çatışmalar devam ederken herkesin merak ettiği soru yanıt buldu! İşte Azerbaycan ve Ermenistan'ın askeri güçleri         
11:23
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti 70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti         
09:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2020 23:35:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da bütçe açığının bu yıl 195,2 milyar avroya ulaşması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei