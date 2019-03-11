Son Dakika Haberleri: Fransa'da Buteflika Karşıtı Gösteri: Tek Bir Kahraman Var, Halktır

Fransa'da Buteflika Karşıtı Gösteri: Tek Bir Kahraman Var, Halktır

36 dakika önce

BUTEFLİKA'NIN nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine tekrar aday olmasına karşı çıkan göstericiler, Paris'in Republique Meydanı'nda toplandı.

Fransa'da Buteflika Karşıtı Gösteri: Tek Bir Kahraman Var, Halktır, System.String[]
BUTEFLİKA'NIN nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine tekrar aday olmasına karşı çıkan göstericiler, Paris'in Republique Meydanı'nda toplandı. 'Macron Buteflika'yı destekliyor, biz de sarı yeleklileri', 'Butefikla ile yapamayız', "Tek bir kahraman var, halktır" yazılı dövizler taşıyan Fransa'da yaşayan Cezayirli göstericiler, 'Bu sistem bitsin', 'Bu rejim sonlansın' sloganları attı. Marsilya'da düzenlenen eylemde ise protestocular, Buteflika'nın adaylığına karşı tepkilerini dile getirdi.

15 KİŞİ ADAY OLMUŞTU

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması bir süredir ülkede gösterilere neden oluyor. Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ermiş ve Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusu yapmıştı.

İSİMLER 13 MARTTAN ÖNCE AÇIKLANACAK

İsviçre'de tedavi gördüğü için Buteflika'nın adaylık başvurusu, seçim kampanyası müdürü Abdulgani Zalan aracılığıyla gerçekleştirilmişti. Anayasa Mahkemesinin, seçimlerde adaylık şartlarına sahip olanların isimlerini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor. Bu tarihe kadar cumhurbaşkanlığı yarışından çekilme imkanı bulunan adaylara 13 Mart'tan sonra evraklarını geri çekme hakkı verilmiyor. Cezayir Cumhurbaşkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Buteflika'nın sağlık kontrolü için gittiği Cenevre'den ülkesine döndüğü belirtilmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 11:00 

Paris, Fransa, Güncel
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