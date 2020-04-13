Fransa'da caddelerde halk yerine geyikler gezdi - Son Dakika

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Fransa'da caddelerde halk yerine geyikler gezdi
6 saat önce
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Fransa halkı evlerine kapandı.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Fransa halkı evlerine kapandı. Bu fırsattan yararlanan bir çift geyik ise Toulouse sokaklarını gezerken görüntülendi.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında Fransa halkı evlerine kapandı. Fırsattan yararlanan bir çift geyik ise Toulouse sokaklarını gezerken görüntülendi. Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle boş kalan sokaklarda gezinen geyikler, ilgi kaynağı oldu. Geyiklerin, Boissy-Saint Leger'e yakın ormanlık alandan geldiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 05:01 Kaynak: DHA
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