Fransa'da cami duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazıldı - Son Dakika

Fransa'da cami duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazıldı

Fransa'nın Cholet kentinde, cami duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazıldı.

Fransa'nın Cholet kentinde, cami duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazıldı. Fransız basınındaki haberlerde, Cholet kentinin Favreau Mahallesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kapalı tutulan caminin duvarına ölüm tehdidi içeren yazı yazıldığı belirtildi. Fransa'daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM) bünyesinde faaliyet gösteren Fransa İslamofobi Gözlemevi Başkanı Abdullah Zekri, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında gerçekleşen bu saldırıyı sert şekilde kınadı. Caminin duvarına yazılan yazı nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Zekri, ülkede son yıllarda camilere yönelik saldırıların artmasına tepki gösterdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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