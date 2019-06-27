Son Dakika Haberleri: Fransa'da cami önünde silahlı saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Fransa'da cami önünde silahlı saldırı

1 saat önce

Fransa'nın Brest kentindeki bir caminin önünde açılan ateş sonucu biri cami imamı 2 kişi yaralandı.

Fransa'da cami önünde silahlı saldırı, System.String[]
Fransa'nın Brest kentindeki bir caminin önünde açılan ateş sonucu biri cami imamı 2 kişi yaralandı.
Fransız basınında çıkan haberlerde, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Brest'in Pontanezen Mahallesi'nde bir kişinin cami önünde ateş açması sonucu biri cami imamı 2 kişinin yaralandığı belirtildi.
Habere göre olayın ardından araçla kaçan saldırgan daha sonra aracının yanında ölü bulundu.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, konuya ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, valilerden ülkedeki ibadethanelerin güvenliğinin artırılmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:21 Kaynak: AA
Fransa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'den acı haber! Kaza kurşunuyla yaralanan askerimiz şehit oldu Son Dakika! Esed rejiminden Türk gözlem noktasına saldırı! 1 şehit, 3 yaralı Kerkük'te bombalı saldırı: 18 kişi yaralı Platonik aşık dehşet saçtı: 1 kişiyi ölürdü, 2 kişiyi yaraladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 23:27:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da cami önünde silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]