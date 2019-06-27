Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı
30 dakika önce
Fransa'nın batısındaki Brest kentinde kimliği belirsiz bir şahsın cami önünde açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin caminin imamı olduğu öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs hızla kaçarak uzaklaştı.
Fransa
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:23
'nın batısındaki Brest kentinde kimliği belirsiz bir şahsın cami önünde açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin caminin imamı olduğu öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlı aracının yanında ölü olarak bulundu. Fransız polisi, silahlı saldırganın intihar ettiğini duyurdu.
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