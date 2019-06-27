Son Dakika Haberleri: Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı
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Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı

30 dakika önce

Fransa'nın batısındaki Brest kentinde kimliği belirsiz bir şahsın cami önünde açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin caminin imamı olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs hızla kaçarak uzaklaştı.

Fransa'da cami önünde silahlı saldırı: 2 yaralı, System.String[]
Fransa'nın batısındaki Brest kentinde kimliği belirsiz bir şahsın cami önünde açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin caminin imamı olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Saldırının ardından olay yerinden kaçan zanlı aracının yanında ölü olarak bulundu. Fransız polisi, silahlı saldırganın intihar ettiğini duyurdu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 09:23 
Polis, Fransa, Dünya
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