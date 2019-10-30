Son Dakika Haberleri: Fransa'da cami önündeki silahlı saldırı
Son Dakika Güncel Fransa'da cami önündeki silahlı saldırı

Fransa'da cami önündeki silahlı saldırı

13 dakika önce

Fransa'nın güneybatısındaki Bayonne kentinde önceki gün cami önünde silahlı saldırı gerçekleştiren ve gözaltına alınan saldırganın, hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi.

Fransa'da cami önündeki silahlı saldırı, System.String[]

Fransa'nın güneybatısındaki Bayonne kentinde önceki gün cami önünde silahlı saldırı gerçekleştiren ve gözaltına alınan saldırganın, hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirildi.

Bayonne Savcılığından yapılan açıklamaya göre, kentteki cami önünde silahlı saldırı düzenleyen saldırgan tutuklandı.

Açıklamada, 84 yaşındaki saldırganın müebbet hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Bayonne Savcısı Marc Mariee, dün düzenlediği basın toplantısında, saldırganın caminin kapısını ateşe verdiğini ancak yangının kontrol altına alındığını söylemişti.

Mariee, saldırganın ayrıca 2 kişiyi ağır yaraladığını belirtmişti.

Fransız basını, Claude Sinke isimli saldırganın 2015'teki bölgesel seçimlerde liderliğini Marine Le Pen'in yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi'nin adayı olarak Seignanx'da yarıştığını yazmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, söz konusu saldırıyı kınamıştı.

Fransa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa'dan skandal karar: Okul gezilerinde annelerin başörtüsü takması yasaklandı!
TEM'de iki tır çarpıştı, yol ulaşıma kapandı: 1 yaralı İstanbul Valiliği'nin, kaydı bulunmayan Suriyelilere verdiği süre sona erdi Son Dakika: Fed faizi 25 baz puan indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 22:57:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fransa'da cami önündeki silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]