Fransa'da camide yangın - Son Dakika

Fransa'nın Lyon kenti yakınlarında bulunan bir camide yangın çıktı.

Fransa'nın Lyon kenti yakınlarındaki Bron bölgesinde bulunan Omar Camisi'nde sabah namazı saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyerek, tüm camiyi sardı. Cami yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rhone-Alpes Lyon Müslüman İbadetleri Bölge Konseyi Başkanı Chana Benaissa sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Omar Camisi bu sabah saat 4 civarında ateşe verildi, şiddetle kınadığım bu iğrenç eylemin kökeninde kundaklama izi olduğunu düşünüyoruz. Yangının nedeninin İslam karşıtlığı ve Müslüman düşmanlığı olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Muhammed Moussaoui yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğini aktardı. Moussaoui, yarın yerel saat ile 14: 00'de cami önünde bir miting düzenleneceğini ve saldırının kınanacağını duyurdu.

(İHA)