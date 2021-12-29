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Fransa'da camilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar arttı - Son Dakika

Fransa'da camilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar arttı

29.12.2021 11:06
Fransa'da camilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar arttı

Fransa'da aynı bölgedeki 2 camiye yönelik İslam karşıtı saldırı düzenlendi, Chateau-Gontier-sur-Mayenne kentinde, sokağa Müslümanları hedef alan ırkçı yazılar yazıldı.

Fransa'da aynı bölgedeki 2 camiye yönelik İslam karşıtı saldırı düzenlendi, Chateau-Gontier-sur-Mayenne kentinde, sokağa Müslümanları hedef alan ırkçı yazılar yazıldı.

Fransız basınındaki haberlere göre, pazartesiyi salıya bağlayan gece Mure ve Domene kentlerinde 2 cami, ırkçı saldırıların hedefi oldu.

Kentteki Müslüman Türk toplumunun idare ettiği La Mure'deki camiye sabah gelen cemaat, bina önündeki çöp bidonlarını devrilmiş, posta kutusu ve kapı koluna zarar verilmiş, küçük bir Türk bayraklı flamayı kısmen yanmış halde buldu.

Cemaat caminin duvarında da "Müslümanlar zararlıdır", "İslam Avrupa'dan dışarı" şeklinde İslam karşıtı yazılarla karşılaştı.

Cami yetkililerinin haber vermesiyle olay yerine gelen güvenlik güçleri, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Diğer yandan, Domene kentinde sarhoş olduğu düşünülen bir kişi 27 Aralık akşamı kentteki mescide girerek etrafa zarar verdi, kağıttan bir masa örtüsüne imamı ve cemaati teröre teşvikle suçlayan ifadeler yazdı.

Camiye girenler tarafından fark edilen saldırgan, müdahaleye rağmen kaçmayı başardı.

Bölge savcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlatırken güvenlik güçleri iki saldırı arasında bağlantı olup olmadığına ilişkin araştırma yürütüyor.

Kasaba duvarlarına İslam karşıtı ve ırkçı yazılar

Pays de la Loire bölgesindeki Chateau-Gontier kasabası merkezinde de duvarlara Müslümanları ve diğer azınlıkları hedef alan ırkçı yazılar yazıldı.

Yetkililer, İslam karşıtı ve ırkçı saldırılarla ilgili soruşturma başlattı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, La Mure'de ve Chateau-Gontier'de hakarete uğrayan Müslümanları desteklediğini, bu tür iğrenç eylemlerin "Cumhuriyet değerlerine" aykırı olduğunu ifade etti.

Fransa'daki Türk Müslüman dernekleri komitesinden "tırmanan İslamofobi" uyarısı

Fransa Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF) tarafından yapılan açıklamada, ülkede özellikle son dönemde Müslüman karşıtı, ırkçı ve zenofobik (yabancı düşmanlığı) fikirlerin yükselişe geçtiği, Müslümanların doğrudan saldırılara maruz kaldığı belirtildi.

Camilerin kapatılması, ibadet yerlerine yönelik saldırılar ve İslam karşıtı duvar yazılarıyla Müslümanların kendilerine yönelik tırmanan bir nefrete tanık olduklarına dikkat çekilen açıklamada, saldırıların kınanması ve faillerinin bir an önce bulunması çağrısında bulunuldu.

Fransa'da camiler kapatılıyor

Paris yönetimi, ağustosta kabul ettiği "ayrılıkçı" yasasıyla Müslümanlara ait kuruluş, ibadet yeri ve tanınmış Müslüman şahıslara yönelik denetimleri sıkılaştırdı.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası toplum ile sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütleri hükümeti Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Fransa'da İçişleri Bakanlığının talimatıyla bu yıl içinde 99 camide yapılan denetimler sonucunda 21'i kapatılırken, 6'sı hakkında da kapatılması için yasal süreç başlatıldı.

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Müslüman, Saldırı, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da camilere ve Müslümanlara yönelik saldırılar arttı - Son Dakika


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