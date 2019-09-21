Son Dakika Haberleri: Fransa'da camiye araba çarptı
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Fransa'da camiye araba çarptı

18 dakika önce

Fransa'nın Colmar şehrinde bir sürücü aracıyla camiye çarptı.

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Fransa'nın Colmar şehrinde bir sürücü aracıyla camiye çarptı. Yetkililer, olayın kaza mı yoksa saldırı mı olduğunun araştırıldığını söyledi. Aracıyla caminin içine giren kişinin, bıçakla kendini yaraladığı da iddia edildi.

Olay, Fransa'nın doğusunda bulunan Colmar Ulu Cami'nde meydana geldi. Aracıyla camiye çarpan ve içeri giren sürücü, camide maddi hasar oluşmasına sebep oldu. Şans eseri camide o sırada kimse bulunmazken, sürücünün boynundan bıçakla yaralandığı bildirildi. Bıçakla kendisini yaraladığı iddia edilen sürücünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Polis, camiye arabasıyla giren adamın amacının saldırı olup olmadığının araştırıldığını söyledi.


Fransa, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:59 Kaynak: DHA
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