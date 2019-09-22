Son Dakika Haberleri: Fransa'da camiye araçlı saldırı
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Fransa'da camiye araçlı saldırı

1 saat önce

Fransa'nın Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı

Fransa'da camiye araçlı saldırı, System.String[]

Fransa'nın Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.


Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Colmar'da bir saldırgan hususi aracını cumartesi akşam 20: 00 civarında camiye sürdü.

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Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:30 
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