Fransa'da camiye benzin dökülerek kundaklanma girişimi kamerada - Son Dakika

Fransa'da camiye benzin dökülerek kundaklanma girişimi kamerada

31.10.2020 16:34
Fransa'da camiye benzin dökülerek kundaklanma girişimi kamerada, System.String[]

Fransa'nın Chateaudun kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na (IGMG) ait Mevlana Camisi'ne kimliği belirsiz bir kişi,benzin dökerek camiyi kundaklamaya çalıştığı öğrenildi.

Fransa'nın Chateaudun kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na (IGMG) ait Mevlana Camisi'ne kimliği belirsiz bir kişi,benzin dökerek camiyi kundaklamaya çalıştığı öğrenildi. Saldırganın kundaklama girişimi güvenlik kamerasına yansıdı.

İslam dini peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürlerin Fransa'da bazı binaların cephelerine yansıtılması Müslümanların tepkisini çekmeye devam ediyor. İslam karşıtı bir çok grup ülkedeki Müslümanlara baskı kurarken, Fransa'nın Chateaudun kentinde bulunan İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na (IGMG) ait Mevlana Camisi'ne kimliği belirsiz bir kişi,benzin dökerek camiyi kundaklamaya çalıştığı öğrenildi. O anlar caminin güvenlik kameralarına yansıdı.

CAMİYİ ATEŞE VERECEKTİ

Görüntülerde, elinde benzin bidonu ile gelen kişi caminin arka bölümündeki giriş kapısındaki çöp bidonuna benzin dökerek, çöpü ateşe verip hızla uzaklaştığı görülüyor. Ülkede artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle geçtiğimiz perşembe akşamından itibaren pek çok kamu alanının 30 gün süreyle kapatılması nedeni olayın dün sabah caminin güvenlik kameralarından fark edildi.

"GÜVENLİK KAMERALARINI KONTROL EDERKEN FARK ETTİK"

Olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na konuşan IGMG'ye ait Mevlana Camisi'nin Başkanı Ahmet Tosun, "Fransa'da alınan tedbirlerden dolayı Perşembe yatsı namazından sonra camilerimizi ibadetlere, eğitimlere kapatmış bulunmaktayız. Bugün sabah itibariyle camimizin güvenlik kameralarından camimizi kontrol ederken, arka tarafta kapının önünde bir cismin olduğunu fark ettik ve camimize geldiğimizde, camimizi yakma girişiminde bulunduklarını gördük. Bu bizi gerçekten derinden üzdü"dedi.

" SALDIRILAR MÜSLÜMANLARI DERİNDEN ÜZMEKTEDİR"

Tosun, yaptığı açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: " Bu olay sonrası hemen emniyet güçleri ile irtibata geçerek, onları çağırdık. Geldiler, gerekli incelemeleri, video kayıtlarını, kamera görüntülerini kendilerine verdik. Saldırganın eşkali şu anda belirlenmek üzere araştırılıyor. Bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Gerçekten çekiniyoruz şu anda çekingen durumdayız, yıllardır Fransa'da yaşıyoruz. Fransa'nın kanunlarına elimizden geldiği kadar saygı duymaya çalışıyoruz. Bu saldırılar Müslümanları derinden üzmektedir. Bunların bir an önce sona erdirilmesini istiyoruz."


Fransa'da camiye benzin dökülerek kundaklanma girişimi kamerada
Fransa'da camiye benzin dökülerek kundaklanma girişimi kamerada
Fransa'da camiye benzin dökülerek kundaklanma girişimi kamerada
Fransa'da camiye benzin dökülerek kundaklanma girişimi kamerada
Fransa'da camiye benzin dökülerek kundaklanma girişimi kamerada

Milli Görüş, Benzin, Fransa, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fransa'da camiye benzin dökülerek kundaklanma girişimi kamerada - Son Dakika


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