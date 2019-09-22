Fransa'da camiye saldırı
51 dakika önce
Fransa'nın Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 12:56 Kaynak: AA
Fransa'nın Colmar kentinde bir saldırgan aracıyla camiyi hedef aldı.
Haut-Rhin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Colmar'da bir saldırganın aracını camiye sürdü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Colmar Savcısı Catherine Sorita-Minard, basına yaptığı açıklamada, saldırganın kendisini bıçakla boğazında yaraladığını ve hastanede ameliyat edileceğini söyledi.
Camide maddi hasar oluştuğu kaydedildi.
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