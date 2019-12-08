Son Dakika Haberleri: Fransa'da çevreciler belediye binalarından çaldıkları Macron'un portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı
Son Dakika Dünya Fransa'da çevreciler belediye binalarından çaldıkları Macron'un portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı - Son Dakika Dünya

Fransa'da çevreciler belediye binalarından çaldıkları Macron'un portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı

6 saat önce

Fransa'da çevreciler Cumhurbaşkanı Macron'un belediye binalarından çaldıkları resmi portre fotoğraflarıyla gösteri yaptıView on euronews.

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Fransa'da çevreciler Cumhurbaşkanı Macron'un belediye binalarından çaldıkları resmi portre fotoğraflarıyla gösteri yaptıView on euronews

Fransa'da çevreciler belediye binalarından çaldıkları Macron'un portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı

Cumhurbaşkanı, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:12 
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