Son Dakika Haberleri: Fransa'da çevreciler belediye binalarından çaldıkları Macron'un portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı
Son Dakika Dünya Fransa'da çevreciler belediye binalarından çaldıkları Macron'un portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı - Son Dakika Dünya

Fransa'da çevreciler belediye binalarından çaldıkları Macron'un portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı

6 saat önce

Fransa’da çevreciler Cumhurbaşkanı Macron’un belediye binalarından çaldıkları resmi portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı

Fransa'da çevreciler belediye binalarından çaldıkları Macron'un portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı, System.String[]

Fransa'da çevreciler, küresel iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri almadığı için iktidarı protesto ettikleri Paris'teki gösteride ilginç bir eyleme de imza attı.


Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülke genelindeki belediye binalarından çaldıkları yaklaşık 130 resmi portre fotoğraflarıyla gösteriye katılan protestocuların eylemi, oldukça ilginç görüntülere sahne oldu.

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Cumhurbaşkanı, Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:14 
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