Son Dakika › Dünya › Fransa'da çevreciler belediye binalarından çaldıkları Macron'un portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı - Son Dakika Dünya
Fransa'da çevreciler belediye binalarından çaldıkları Macron'un portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı
6 saat önce
Fransa’da çevreciler Cumhurbaşkanı Macron’un belediye binalarından çaldıkları resmi portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı
Fransa'da çevreciler, küresel iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri almadığı için iktidarı protesto ettikleri Paris'teki gösteride ilginç bir eyleme de imza attı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülke genelindeki belediye binalarından çaldıkları yaklaşık 130 resmi portre fotoğraflarıyla gösteriye katılan protestocuların eylemi, oldukça ilginç görüntülere sahne oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 06:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övdüğü Kastamonu pastırmasına talep arttı Erdoğan'dan İslam ülkelerine zekat tepkisi: En zenginle en fakir arasındaki fark 200 katı aşıyor ABD Savunma Bakanı Mark Esper: YPG'ye asla "Sizi Türkiye'den koruyacağız" diye söz vermedik Libya duyurdu: Türkiye ile yapılan mutabakat yürürlüğe girdi