Fransa'da çevreciler belediye binalarından çaldıkları Macron'un portre fotoğraflarıyla gösteri yaptı

Fransa'da çevreciler, küresel iklim değişikliğine karşı gerekli önlemleri almadığı için iktidarı protesto ettikleri Paris'teki gösteride ilginç bir eyleme de imza attı.



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülke genelindeki belediye binalarından çaldıkları yaklaşık 130 resmi portre fotoğraflarıyla gösteriye katılan protestocuların eylemi, oldukça ilginç görüntülere sahne oldu.