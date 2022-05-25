Fransa'da çevreciler, TotalEnergies'in Rusya'dan çekilmesini istedi

Fransa'nın başkenti Paris'te çevreciler, Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırmayan Fransa merkezli çok uluslu petrol şirketi TotalEnergies'i protesto etti.

Greenpeace'in yanı sıra çeşitli çevre dernekleri mensubu 200'den fazla aktivist, hissedarlarının yıllık Genel Kurul toplantısı düzenleyeceği TotalEnergies binasının önünde toplantı.

Çevreciler, binanın önünde toplanarak girişleri kapattı.

Şirketin Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırarak ülkeden çekilmesini isteyen eylemciler, şirketin çevre politikalarını da protesto etti.

Göstericilerden bazıları, kendilerini binanın giriş kapılarına kelepçeledi.

"Rusya'dan tamamen çekil" ve "İklim suçlusu Total" pankartları açan göstericiler, sık sık "Total seçmek gerekecek: fosil enerjisi mi, geleceğimiz mi?", "Katil Total" sloganları da attı.

Güvenlik önleminin alındığı bölgede polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Total Genel Kurul toplantısı, engellemelere rağmen gecikmeli olarak başladı.

Aktivistlerden Charles de Lacolombe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TotalEnergies'in Genel Kurulu toplantısını engellemek için toplandıklarını dile getirdi.

Lacolombe, Total'in çevreye ve insanlara zarar veren projeler yürüttüğüne dikkati çekti.

TotalEnergies'nin Rusya'da gaz faaliyetlerine devam ettiğine vurgu yapan Lacolombe, "TotalEnergies Vladimir Putin'nin gazını finanse etmekle Ukrayna'daki savaşı da finanse etmiş oluyor." ifadesini kullandı.