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Fransa'da Cezayir'in bağımsızlık sembolü Emir Abdülkadir'in heykeline saldırı - Son Dakika

Fransa'da Cezayir'in bağımsızlık sembolü Emir Abdülkadir'in heykeline saldırı

05.02.2022 21:48
Fransa'da Cezayir'in bağımsızlık sembolü Emir Abdülkadir'in heykeline saldırı

Fransa'nın Amboise kentinde Cezayir'in bağımsızlık sembolü Emir Abdülkadir'in heykeline saldırı düzenlendi.

Fransa'nın Amboise kentinde Cezayir'in bağımsızlık sembolü Emir Abdülkadir'in heykeline saldırı düzenlendi.

Tours Savcısı Gregoire Dulin, yaptığı açıklamada, Emir Abdülkadir'in heykeline dün gece gerçekleştirilen saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Indre-et-Loire Bölge Meclisi Başkanı Jean-Gerard Paumier, saldırıyı "çirkin ve skandal" olarak nitelendirdi. Paumier, Emir Abdülkadir'in Doğu ile Batı arasında diyaloğu temsil eden bir isim olduğunu söyledi.

Bugün Abdülkadir'in heykeli için açılış töreni yapılması planlanıyordu.

Fransız tarihçi Benjamin Stora, Paris'in sömürge dönemiyle yüzleşmesine ve "iki halk arasında uzlaşıyı" sağlamaya yönelik Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ocak 2021'de rapor sunmuştu. Bu raporda Amboise kentine Abdülkadir'in heykelinin yerleştirilmesi istenmişti.

Emir Abdulkadir el-Cezayiri, yazar, şair, filozof, siyasetçi ve Fransa'nın sömürge girişimine karşı savaşçı kimliğiyle Cezayir'in kurucu lideri kabul ediliyor.

Abdulkadir el-Cezayiri, 1847 yılından itibaren 5 yıl Fransa'da tutuklu kaldı. Emir Abdulkadir, bunun ardından bir süre İstanbul'da, ardından 76 yaşında 1883 yılındaki ölümüne kadar Şam kentinde bulundu.

Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasının ardından 1965 yılında Emir Abdulkadir'in naaşı ülkesinin başkentine nakledildi.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken yaşanan büyük acılar, Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

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Bağımsızlık, Saldırı, Cezayir, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da Cezayir'in bağımsızlık sembolü Emir Abdülkadir'in heykeline saldırı - Son Dakika


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