Fransa'da CGT genel sekreteri Martinez'den grev çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Politika Fransa'da CGT genel sekreteri Martinez'den grev çağrısı - Son Dakika

Fransa'da CGT genel sekreteri Martinez'den grev çağrısı

6 saat önce

İş Genel Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, 2020 yılı için grev planını paylaşarak "Her yerde grevler olmalı" dedi.

Fransa'da CGT genel sekreteri Martinez'den grev çağrısı, System.String[]

İş Genel Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, 2020 yılı için grev planını paylaşarak "Her yerde grevler olmalı" dedi.


Fransa'da 2020'nin ilk günü açıklama yapan İş Genel Konfederasyonu (CGT) Genel Sekreteri Philippe Martinez, yeni yıl için grev planını paylaştı. Vatandaşlara seslenen Martinez "Her yerde grev olmalı" dedi.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni yıl mesajında emeklilik reformunu uygulamaktan vazgeçmeyeceklerini ve istikrarla uygulamaya koyacaklarını dile getirmesi üzerine Martinez "Yeni bir şey duymadık" ifadelerini kullandı. Macron'un bir fanus içinde ülke durumundan habersiz yaşadığını söyleyen Martinez, "Sanki eylem yok, Sarı Yelekliler yok, grevler yok, fakirlik yok gibi davranıyor" şeklinde konuştu.


Pazartesi günü itibariyle genel toplantılar yapıp grev sürecinin belirlenmesi gerektiğini söyleyen Martinez, her alanda ve Fransa'nın her yerinde grevler yapılması gerektiğini ve ülke çapında uygulanmasını istediğini söyledi. - PARİS

Emmanuel Macron, Fransa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki evi soyuldu, arabası çalındı
Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız Nihal Olçok'tan Bülent Arınç'a: Şahsi meseleniz için ne antetli kağıdı ne de konumunuzu kullanamazsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un su sorunu için devreye girdi

Son Dakika Haberleri
20:22 Avustralya, yangından kaçanları askeri gemi ve uçaklarla tahliye ediyor - Son Dakika Haber
20:10 Pendik sahilde hareketli dakikalar - Son Dakika Haber
20:07 Japonya basını Nissan'ın eski patronu Carlos Ghosn'un ülkeden kaçmasını nasıl gördü? - Son Dakika Haber
20:06 Roma'da yılbaşı geleneği: 15 metreden serin nehir sularına daldılar - Son Dakika Haber
20:06 Jandarmadan sahte içki operasyonu - Son Dakika Haber
19:54 Iğdır'da bir erkek, eşini öldürüp intihara kalkıştı - Son Dakika Haber
18:49 Ahmet Davutoğlu TikTok'a üye oldu: Gençlik nerede, biz oradayız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 20:32:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da CGT genel sekreteri Martinez'den grev çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]