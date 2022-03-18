Fransa'da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti - Son Dakika
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Fransa'da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti

18.03.2022 20:25
Fransa'da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti

Fransa'da çiftçiler akaryakıt fiyatlarında artışı protesto etmek amacıyla bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi.

Fransa'da çiftçiler akaryakıt fiyatlarında artışı protesto etmek amacıyla bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi.

Fransa'da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarına karşılık eylem düzenledi. Fransa'nın Agen şehrindeki çiftçiler akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle bazı hükümet binalarının önüne çöp döküp ateşe verdi. Düzenlenen eylemin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Nisan ve Mayıs ayında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimleri için yeniden aday olduğunu açıklamasının ardından gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Fransa'nın Toulouse şehrinde ise çiftçiler, akaryakıt fiyatlarındaki artışı protesto etmek için şehirde traktörlerle dolaşıp çöp dolu torbaları yakmıştı. - PARİS

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Akaryakıt, Protesto, Hükümet, Fransa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fransa'da çiftçiler artan akaryakıt fiyatlarını protesto etti - Son Dakika


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