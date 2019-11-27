Son Dakika Haberleri: Fransa'da çiftçilerden traktörlü eylem
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Fransa'da çiftçilerden traktörlü eylem

6 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te, hükümetin tarım politikalarını protesto eden çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı.

Fransa'da çiftçilerden traktörlü eylem, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te, hükümetin tarım politikalarını protesto eden çiftçiler traktörleriyle eylem yaptı.


Fransa'da çiftçiler, geçim kaynaklarını tehdit eden hükümetin tarım politikalarına karşı traktörleriyle eylem başlattı. Başkent Paris'te toplanan çiftçiler, "Macron, bize cevap ver. Çiftçileri kurtar" yazılı pankart astıkları traktörleriyle yola çıktı. Kuzey ve güney bölgelerden Paris'e gelen binden fazla çiftçinin eylemi deneniyle, bazı otoyollarda trafik durma noktasına geldi. Traktör kornalarına basarak eylem yapan çiftçiler, araçlarına sendikaların bayraklarını astı. Çiftçiler, Ünlü Champs Elysees Caddesi'nden Concorde Meydanı'na geçti.


Çiftçiler, uluslararası ticaret anlaşmalarını, bazı tarım ilaçlarının yasaklanmasının erkene alınması ve tarım faaliyetlerini olumsuz etkileyen hükümet politikalarını protesto ediyor.


Gösteriyi organize eden 2 büyük çiftçi sendikası, çiftçilerin şikayetleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek gerçekleştirmek istiyor.


Öte yandan, dün Almanya'da da çiftçiler benzer bir eylem gerçekleştirmişti. Alman hükümetinin tarım politikalarını protesto eden Alman çiftçiler başkent Berlin'de traktörlerle trafiği felç etmişti. - PARİS

Fransa, Paris, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:18 Kaynak: İHA
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