Fransa'da Çığ Altında 40 Dakika Kalan 12 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

ADI açıklanmayan çocuk çarşamba günü yerel saatle 14: 00 sıralarında La Plagne'da ailesiyle kayarken pistin dışına çıkmış ve çığ altında kalmıştı.

ADI açıklanmayan çocuk çarşamba günü yerel saatle 14: 00 sıralarında La Plagne'da ailesiyle kayarken pistin dışına çıkmış ve çığ altında kalmıştı. Çocuğun bulunduğu nokta yerel polisin iz köpekleri tarafından tespit edildi.



Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan kurtarma ekibinden bir kişi, "Bu bir mucize, çünkü çocuğun üzerinde yerini paylaşan vericilerden yoktu. Çığ altında geçirilen 15 dakikadan sonra kurtulma şansı çok düşük oluyor" dedi. Çığı yalnızca kırık bir bacakla atlatmayı başaran çocuk bölgedeki bir hastanede tedavi altına alındı.

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