Fransa basınındaki haberlere göre, Neuhof semtindeki Brantome Caddesi'nde saat 05.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı.

Fransa 'nın Strazburg kentinde Suriyeli göçmen bir ailenin kaldığı belirtilen evde çıkan yangında, 2 çocuk ile anne ve babanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Strazburg, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fransa'da çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.