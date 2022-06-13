Fransa'da çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Fransa'da çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi

13.06.2022 11:09
Fransa'da çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi

Fransa'nın Strazburg kentinde Suriyeli göçmen bir ailenin kaldığı belirtilen evde çıkan yangında, 2 çocuk ile anne ve babanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransa'nın Strazburg kentinde Suriyeli göçmen bir ailenin kaldığı belirtilen evde çıkan yangında, 2 çocuk ile anne ve babanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Fransa basınındaki haberlere göre, Neuhof semtindeki Brantome Caddesi'nde saat 05.00 sularında henüz belirlenemeyen nedenle bir apartmanın üçüncü katında yangın çıktı.

Çıkan yangında 2'si çocuk 4 kişilik Suriyeli göçmen aile yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, Savcılık, mülkiyeti bir vakıfa ait evdeki yangının nedenini araştırmak için soruşturma başlattı.

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Kaynak: AA

Strazburg, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da çıkan yangında aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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