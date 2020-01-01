Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı polemiği yeniden gündemde; Avrupa'da cinsel rüşt yaşı kaç? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı polemiği yeniden gündemde; Avrupa'da cinsel rüşt yaşı kaç? - Son Dakika Dünya

Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı polemiği yeniden gündemde; Avrupa'da cinsel rüşt yaşı kaç?

6 saat önce

Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı sorunu perşembe günü raflarda yerini alacak Vanessa Springora'nın yeni kitabı "Onay (Consentement)" ile ülkenin gündemine yeniden oturdu.

Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı polemiği yeniden gündemde; Avrupa'da cinsel rüşt yaşı kaç?, System.String[]

Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı sorunu perşembe günü raflarda yerini alacak Vanessa Springora'nın yeni kitabı "Onay (Consentement)" ile ülkenin gündemine yeniden oturdu.


Otobiyografisini anlatan yazar Springora, elli yaşlarındaki bir yetişkinle 14 yaşındayken isteyerek cinsel ilişkiye girmesine rağmen kendinden faydalanıldığı ve cinsel saldırıya uğradığı hissine olaydan 30 yılı aşkın süre sonra çözüm arıyor.

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Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:52 
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