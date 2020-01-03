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Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı polemiği: Yazar Gabriel Matzneff hakkında soruşturma açıldı
6 saat önce
Savcılık '15 yaşından küçük reşit olmayan bir kişiye tecavüz' ithamı ile açıldığı belirtilen soruşturmayı İnsanlara Yönelik Şiddeti Bastırma Merkez Ofisi'nin yürüteceğini belirtti. Ofis soruşturma kapsamında bu tür olaylara hedef olan mağdurların belirlenmesi için de çalışacak.
Fransa'da Paris Savcılığı, yetişkin olmayan genç kızlarla cinsel ilişkiye girdiğini saklamayan ve hakkında yeni bir kitap yazılan yazar Gabriel Matzneff hakkında soruşturma başlattı.
Savcılık '15 yaşından küçük reşit olmayan bir kişiye tecavüz' ithamı ile açıldığı belirtilen soruşturmayı İnsanlara Yönelik Şiddeti Bastırma Merkez Ofisi'nin yürüteceğini belirtti. Ofis soruşturma kapsamında bu tür olaylara hedef olan mağdurların belirlenmesi için de çalışacak.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:39
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