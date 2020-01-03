Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı polemiği: Yazar Gabriel Matzneff hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı polemiği: Yazar Gabriel Matzneff hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika Dünya

Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı polemiği: Yazar Gabriel Matzneff hakkında soruşturma açıldı

6 saat önce

Savcılık '15 yaşından küçük reşit olmayan bir kişiye tecavüz' ithamı ile açıldığı belirtilen soruşturmayı İnsanlara Yönelik Şiddeti Bastırma Merkez Ofisi'nin yürüteceğini belirtti. Ofis soruşturma kapsamında bu tür olaylara hedef olan mağdurların belirlenmesi için de çalışacak.

Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı polemiği: Yazar Gabriel Matzneff hakkında soruşturma açıldı, System.String[]

Fransa'da Paris Savcılığı, yetişkin olmayan genç kızlarla cinsel ilişkiye girdiğini saklamayan ve hakkında yeni bir kitap yazılan yazar Gabriel Matzneff hakkında soruşturma başlattı.


Savcılık '15 yaşından küçük reşit olmayan bir kişiye tecavüz' ithamı ile açıldığı belirtilen soruşturmayı İnsanlara Yönelik Şiddeti Bastırma Merkez Ofisi'nin yürüteceğini belirtti. Ofis soruşturma kapsamında bu tür olaylara hedef olan mağdurların belirlenmesi için de çalışacak.

Euronews.com'da Görüntüle

Fransa, Paris, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çocukluğu boyunca görünüşüyle alay edildi! Büyüyünce gelen mankenlik teklifiyle hayatı değişti
İngiliz model Kelly Brook, mayosuyla karın içinde gezdi Komşusunun eşeğine tecavüz eden adama 300 lira para cezası verildi Onyekuru, yarın İstanbul'a gelip sağlık kontrolünden geçecek

Son Dakika Haberleri
22:50 BAE'den Türkiye'ye küstah Libya sözleri: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz - Son Dakika Haber
22:31 Türkiye'de bir günde aynı nedenle 5 kişi öldü! Renksiz, tatsız, kokusuz ölüm - Son Dakika Haber
22:22 Koyun otlatma cinayetinde anne ve kızı tutuklandı - Son Dakika Haber
22:19 3. Dünya Savaşı İhtimali Tüm Dünyada Caps Konusu Oldu İşte 14 İngilizce Memes - Son Dakika Haber
22:17 Paris'te bıçaklı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 22:53:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşı polemiği: Yazar Gabriel Matzneff hakkında soruşturma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]