Son Dakika › Dünya › Fransa'da çocuklara yönelik tacizi örtbas suçundan yargılanan Kardinal Barbarin beraat etti - Son Dakika Dünya
Fransa'da çocuklara yönelik tacizi örtbas suçundan yargılanan Kardinal Barbarin beraat etti
6 saat önce
Fransa'nın Lyon kentinde Katolik Kilisesi'nde yaşanan cinsel istismarı gizlediği iddiasıyla yargılanan Kardinal Philippe Barbarin Temyiz Mahkemesinde beraat etti.
Fransa'nın Lyon kentinde Katolik Kilisesi içindeki cinsel istismarı gizlediği iddiasıyla yargılanan Kardinal Philippe Barbarin temyiz mahkemesinde beraat etti. Mahkeme, kararına neden olarak Barbarin'in cinsel istismarı örtbas ettiğini gösteren 'kasıtlı unsur' bulunmadığını duyurdu.
Kararı 'mantıklı bulduklarını' belirten Barbarin'in avukatlarından Jean Felix Luciani, kardinalin 'iftira ve söylentilerle' karşı karşıya kaldığını söylerken, davacı tarafın avukatlarından Yves Sauvayre ise Yargıtay'a başvurmayı planladıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:35
Son Dakika Macron: Ermeni soykırımını inkar edenlerin cezalandırılması için yapılan çalışmayı destekliyorum Steven Nzonzi, Rennes'le sözleşme imzalamak için Paris'e gitti Antalya'da otelde cinsel saldırı! "Telefonda çığlığını duydum" Portekizli oyuncu gol sonrası asker selamı verdi! UEFA şimdi ne yapacak?