Fransa'da çocuklara yönelik tacizi örtbas suçundan yargılanan Kardinal Barbarin beraat etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da çocuklara yönelik tacizi örtbas suçundan yargılanan Kardinal Barbarin beraat etti - Son Dakika Dünya

Fransa'da çocuklara yönelik tacizi örtbas suçundan yargılanan Kardinal Barbarin beraat etti

6 saat önce

Fransa'nın Lyon kentinde Katolik Kilisesi'nde yaşanan cinsel istismarı gizlediği iddiasıyla yargılanan Kardinal Philippe Barbarin Temyiz Mahkemesinde beraat etti.

Fransa'da çocuklara yönelik tacizi örtbas suçundan yargılanan Kardinal Barbarin beraat etti, System.String[]

Fransa'nın Lyon kentinde Katolik Kilisesi içindeki cinsel istismarı gizlediği iddiasıyla yargılanan Kardinal Philippe Barbarin temyiz mahkemesinde beraat etti. Mahkeme, kararına neden olarak Barbarin'in cinsel istismarı örtbas ettiğini gösteren 'kasıtlı unsur' bulunmadığını duyurdu.


Kararı 'mantıklı bulduklarını' belirten Barbarin'in avukatlarından Jean Felix Luciani, kardinalin 'iftira ve söylentilerle' karşı karşıya kaldığını söylerken, davacı tarafın avukatlarından Yves Sauvayre ise Yargıtay'a başvurmayı planladıklarını belirtti.

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Fransa, Lyon, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:35 
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