Son Dakika Haberleri: Fransa'da 'çok çalıştığı' gerekçesiyle bir hemşirenin vatandaşlık talebi reddedildi
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Fransa'da 'çok çalıştığı' gerekçesiyle bir hemşirenin vatandaşlık talebi reddedildi

1 saat önce

Fransa’da bir hemşirenin "çok çalıştığı" gerekçesiyle vatandaşlık talebi reddedildi. Valiliğin kadına gönderdiği ret mektubunun Twitter'de paylaşılmasıyla karara tepkiler geldi. Valilik, kadının yasal olan haftalık maksimum 48 saatten fazla çalıştığını belirtti

Fransa'da 'çok çalıştığı' gerekçesiyle bir hemşirenin vatandaşlık talebi reddedildi, System.String[]
Fransa'da "çok çalıştığı" gerekçesiyle bir hemşirenin vatandaşlık talebi reddedildi. Valiliğin kadına gönderdiği ret mektubunun Twitter'de paylaşılmasıyla karara tepkiler geldi.

Sosyal medya mesajlarında özellikle Fransa'da yeterince hemşirenin bulunmadığı bir dönemde fazladan çalışan kişilerin cezalandırılmasının adil olmadığı vurgulanıyor.
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Twitter, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 09:52 
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