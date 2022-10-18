Fransa'da çok sayıda meslek mensubu greve gitti (1)

Fransa genelinde çok sayıda meslek mensubu maaş artışı talebiyle greve gitti.

Farklı sendikaların çağrısıyla toplu ulaşım, eğitim, sağlık dahil çok sayıda meslek grubu grev ilan ederek, enflasyon oranıyla uyumlu maaş artışı talep ediyor.

Fransa'nın demir yolu işletmecisi SNCF işçilerinin greve katılımıyla tren seferlerinde aksamalar nedeniyle ulaşım, eğitim, sağlık başta olmak üzere birçok sektörde ciddi aksamalar öngörülüyor.

SNCF işçileri, yeni personel alımı talep ederken, eylül sonundan bu yana grevdeki akaryakıt işçileri kazançlarına "muadil ödeme" talep ediyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 16 Ekim'de hayat pahalılığına karşı bir gösteri yapılmıştı. Organizatörlere göre protestoda, 140 bin kişi yürümüştü.

Göstericilerden bazılarının bir bankanın camlarını ve yakındaki bankamatikleri kırması dikkati çekmişti.