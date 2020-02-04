Fransa'da çöp toplayıcıları grevde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fransa'da çöp toplayıcıları grevde - Son Dakika

Fransa'da çöp toplayıcıları grevde

6 saat önce

Fransa'da kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle hükümeti protesto eden çöp toplayıcıların grevi Paris'te çöplerin sokaklarda yığılmasına yol açıyor.

Fransa'da kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle hükümeti protesto eden çöp toplayıcıların grevi Paris'te çöplerin sokaklarda yığılmasına yol açıyor.

Fransa'da çöp toplayıcıları grevde

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:41 Kaynak: AA
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