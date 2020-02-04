Fransa'da çöp toplayıcıları grevde - Son Dakika

Fransa'da çöp toplayıcıları grevde
6 saat önce
Fransa'da kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle hükümeti protesto eden çöp toplayıcıların grevi Paris'te çöplerin sokaklarda yığılmasına yol açıyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:41 Kaynak: AA
Fransa'da kötüleşen ekonomik koşullar nedeniyle hükümeti protesto eden çöp toplayıcıların grevi Paris'te çöplerin sokaklarda yığılmasına yol açıyor.
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