Fransa'da Covid-19'a bağlı can kaybı 70 bini geçti - Son Dakika

Fransa'da son 24 saatte 196 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı sayısı 70 bin 142'ye ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığı, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 21 bin 406 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon 894 bin 347'ye ulaştığı bildirildi. Son 24 saatte 196 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, toplam can kaybı sayısı da 70 bin 142'ye yükseldi. Ülke genelinde bin 402'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 9 bin 653 kişinin ise hastanelerde tedavisi devam ediyor.

Öte yandan Fransa'da Pazartesi günü itibariyle 700 aşı merkezinin daha faaliyete geçeceği duyuruldu.

(Özlem Kaplan/İHA)