Fransa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları 50 bini aştı - Son Dakika

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 458 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 50 bin 237'ye yükseldi.

Fransa'da korona virüs salgınında toplam can kaybı 50 bini aştı. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 9 bin 155 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 153 bin 815'e ulaştı. Bakanlık, son 24 saatte 458 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 50 bin 237'ye yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde bin 833'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 174 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor. - PARİS