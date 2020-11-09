Fransa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika

Fransa'da Covid-19'a bağlı can kayıpları son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı
09.11.2020 22:52
Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 551 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19'a bağlı can kayıpları son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 551 kişinin hayatını kaybetmesi ile Covid-19'a bağlı can kayıpları son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Fransa'da korona virüs salgınında can kayıpları yeniden yükselişe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 20 bin 155 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 807 bin 479'a ulaştı. Son 24 saatte 551 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesi ile Covid-19'a bağlı can kayıpları da son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede toplam can kaybı 40 bin 987'ye yükseldi.
Ülke genelinde 4 bin 690'ı yoğun bakımda olmak üzere toplam 31 bin 125 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.
(İHA)
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