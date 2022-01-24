Fransa'da Covid-19 aşı kartı uygulaması başladı - Son Dakika

- Fransa'da Covid-19 aşı kartı uygulaması başladı

PARİS - Fransa'da Covid-19 aşı kartı bugünden itibaren halka açık yerlere girebilmek için zorunlu hale geldi.

Fransa'da Covid-19 sağlık kartı, aşı kartına dönüştürüldü. Bugünden itibaren Covid-19 aşı kartı restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra tren, uçak ve otobüslerden oluşan uzun mesafeli toplu taşıma seferlerinde, hastanelerde ise acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale geldi. Söz konusu yerlere erişebilmek için negatif PCR test sonucu kabul edilmeyecek.

Aşı kartı 16 yaş üstü kişilerle sınırlandırılırken 12 ila 15 yaş arası kişiler için ise sağlık kartı uygulanmasına devam edilecek. Bu kişilerin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığı geçirdiğine dair bilgilerin yer aldığı Covid-19 sağlık kartının geçerliliği için Covid-19'a karşı hatırlatıcı dozun yaptırılması zorunlu hale getirildi. 12 yaşından küçük çocuklar kısıtlamaya tabi tutulmazken Covid-19'a yakalanmış kişiler için aşı kartı 6 ay boyunca zorunlu olmayacak.

Başkasına ait aşı kartını kullanan kişiler bin euro para cezasına çarptırılacak, ancak kişi aşı olmayı kabul ederse cezası iptal edilecek. Aşı kartının zorunluğu olduğu yerlerde ise görevliler gereken kontrolleri yapmazsa bin euro para cezasına çarptırılacak.

Başkent Paris'te işletme sahibi Tony B. yaptığı açıklamada, aşı kartı olmayanlar için mekan sahiplerinin ağır para cezasına çaptırılacağını ifade ederek, "İçeride kontrol sırasında aşı kartı olmayan biri bulunursa kişi başına bin 500 euro ceza ödememiz gerekiyor. Aşı kartı olmayan kişiler de 150 euro ceza ödüyor. Ama biz mekan olarak bunun on katını ödüyoruz. Ayrıca mekanın 15 gün kapatılıyor" dedi.

Pfızer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Janssen aşılarının uygulandığı ülkede, toplam 135 milyon 145 bin 453 doz aşı yapılırken, 53 milyon 813 bin 666 kişiye tek doz, 33 milyon 830 bin 125 kişiye ise hatırlatma dozu yapıldı. Aşı kampanyasının başlamasından bu yana, toplam nüfusun yüzde 79,8'i en az bir doz aşı yaptırdı.