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Fransa'da Covid-19 dayanışması: Pencelerin önüne konulan 'kırmızı bez' ne anlama geliyor?
6 saat önce
Fransa'da Covid-19 salgına karşı "sağlık olağanüstü hali" kapsamında üç gündür sokağa çıkışlar kısıtlandı. Fransızlar çeşitli sosyal dayanışma yöntemleriyle zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor. Pencerelerinin önüne 'kırmızı bez' koyarak yalnız olduğu gösterenlere yardım eli uzatılıyor
Fransa'da Covid-19 salgınına karşı "sağlık olağanüstü hali" kapsamında üç gündür sokağa çıkışlar kısıtlandı. Fransızlar çeşitli sosyal dayanışma yöntemleriyle zor günlerin üstesinden gelmeye çalışıyor.
Fransa'nın Lot bölgesinde özellikle yaşlı ve yalnız yaşayan kişilere yardımcı olmak adına halk yeni yöntemler geliştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:13
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