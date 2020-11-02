Fransa'da Covid-19 döneminde haksız rekabeti engellemek için online satışlar kısıtlandı - Son Dakika

Fransa'da uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle kapatılan mağazalar, online satış yapan internet devi firmaları "haksız rekabet" yapmakla suçlayınca hükümet, online satışları "temel ihtiyaçlarla" sınırlandırdı.

Fransa'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısının ardından uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı mağazaları etkiledi. Kepenk kapatmak zorunda kalan mağazalar maddi olarak ayakta kalmaya çalışırken, online satış şirketleri ile mücadele etmeye çalışıyor. Mağazaların satış yapamadığı süreçte online satış yapan firmaların her türlü ürünü satmaya devam etmesini "haksız rekabet" olarak nitelendiren mağaza sahipleri, hükümetten yasak getirilmesini talep etti. Talep üzerine Fransız hükümeti online satışları "temel ihtiyaçlarla" sınırlandırdı. Böylece temel ihtiyaç olarak görülmeyen ürünler online satışta da yasaklanıyor. Yasaklanan ürün kategorileri arasında kitap, DVD, oyuncak, kıyafet, dekorasyon, çiçek, takı, makyaj malzemesi, teknolojik ürün ve beyaz eşyalar bulunuyor. Buna göre sadece temel ihtiyaçlar ve hayvanlar için gıda satışları devam edecek. Temel ihtiyaç olarak nitelendirilen kategoriler arasında telekomünikasyon için kullanılan teknolojik aletler, gazete, kırtasiye, benzin ve parça gibi araç ihtiyaçları, bahçe ürünleri ve gıdalara izin verilecek.

Fransız halkı ise 23 Aralık'ta kutlanan ve hediye alınan Noel'in yaklaşması nedeniyle, satışların sınırlandırılmasına tepki gösterdi. - PARİS