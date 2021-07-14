Fransa'da Covid-19 gölgesinde Ulusal Bayram kutlamaları - Son Dakika

- Fransa'da Covid-19 gölgesinde Ulusal Bayram kutlamaları

PARİS - Fransa'da 14 Temmuz 1789 Fransız Devrimi'nin 231. yıl dönümü korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik önlemlerin gölgesinde törenle kutlandı.

Fransa'da her yıl 14 Temmuz'da gerçekleştirilen Ulusal Bayram kutlamaları, geçtiğimiz yıl korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti. Salgın nedeniyle verilen 1 yıllık aranın ardından 14 Temmuz 1789 Fransız Devrimi'nin 231. yıldönümü bu sene törenle kutlandı. Törene Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eşi Brigitte Macron ve Başbakan Jean Castex'in yanı sıra üst düzey hükümet yetkilileri de katıldı. Başkent Paris'in ünlü Champs-Elysees Meydanı'nda düzenlenen tören yerel saatle 10.00'da askeri geçit töreni ile başladı. Bütün Fransa'nın takip ettiği törende Macron, Zafer Tankı içinde Champs-Elysees'den geçerken halkı selamladı. Fransız askerleri, polisleri ve itfaiyecileri de gövde gösterisi yaptı. Fransa Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar akrobasi gösterisi ile gökyüzünü Fransız bayrağının renklerine boyadı.

Covid-19 salgını gölgesinde gerçekleştirilen törene katılım 10 bin kişi ile sınırlandırılırken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un askeri önceliklerinin bir göstergesi olarak Afrika'nın Sahel bölgesindeki operasyonlarda yer alan Avrupalı özel kuvvetler törende birinci sınıf konumunda yer aldı.

Paris'teki kutlamalar kapsamında akşam saatlerinde konser düzenlenecek ve Eiffel Kulesi'nde havai fişek gösterileri yapılacak. Paris'in yanı sıra ülke genelinde de havai fişek gösterileri yapılması beklenirken, son günlerde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle havai fişek gösterilerine kısıtlama getirilebileceği düşünülüyor.

14 Temmuz 1789'da Bastille'de krallık rejiminin yıkılıp cumhuriyetin ilan edilmesi ile 14 Temmuz Ulusal Bayram ilan edilmişti.

Nice kurbanları da unutulmadı

Nice kentinde 2016 yılındaki kutlamalar sırasında gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden 86 kişiyi anmak için de tören düzenlenecek. Saldırının 5'inci yıldönümü dolayısıyla Nice'te yapılacak törene Fransa Başbakanı Castex de katılacak. Törende barış işareti olarak 86 güvercin serbest bırakılacak, akşamın ilerleyen saatlerinde ise konser verilecek.