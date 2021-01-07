Fransa'da Covid-19 kısıtlamaları 20 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların 20 Ocak'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa'da bir ülke daha kısıtlamaları uzatma kararı aldı. Fransa Başbakanı Jean Castex düzenlediği basın toplantısında, Covid-19'a ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların 20 Ocak'a kadar uzatıldığını duyurdu. Başbakan Castex, 20.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının bu tarihe kadar devam edeceğini belirtirken, "Müzeler, sinemalar, tiyatrolar, spor salonları, eğlence tesisleri önümüzdeki haftalarda herhangi bir rahatlama yaşamayacak. 20 Ocak'ta sağlık durumuna bağlı olarak, Şubat ayının başında işletmelerin yeniden faaliyete başlamasını incelemek için bir güncelleme yapacağız. Bugün kapalı tüm kuruluşlar ay sonuna kadar kapalı kalacak" dedi.

Birleşik Krallık sınırındaki kısıtlamalar uzatıldı

Castex, Fransa'yı Covid-19'un yeni türüne karşı korumak için Birleşik Krallık sınırındaki kısıtlamların "bir sonraki duyuruya kadar" devam edeceğini duyurdu. Castex "20 Aralık'ta Birleşik Krallık ile sınırları kapatmaya karar vermiştik, bu önlem bir sonraki duyuruya kadar uzatılacak. Fransa'ya girmeden önce negatif test edilmeleri koşuluyla, yalnızca belirli kategorilerdeki kişiler sınırı geçebilir" dedi.

"Toplamda 45 binden fazla kişi aşılandı"

Başbakan Castex, "Elimizdeki aşı dozları bu ay içerisinde en az 1 milyon kişiyi aşılamamızı sağlayacak. Aşılama stratejimizin ikinci aşamasını öne çıkarmaya karar verdik. İkinci aşama Şubat ayında başlayacaktı ama 50 yaş üzerindeki sağlık çalışanları ve evdeki yardımcılar pazartesiden bu yana aşılanmaya başladı. Toplamda 45 binden fazla kişi aşılandı" dedi.

Castex, aşılama stratejisinin hızlandırılması kapsamında, 75 yaş üstündekilerin 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren aşı vurulabileceği açıkladı.

Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 705 bin 618'e, toplam can kaybı ise 66 bin 565'e yükseldi. - PARİS