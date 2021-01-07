Fransa'da Covid-19 kısıtlamaları 20 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Fransa'da Covid-19 kısıtlamaları 20 Ocak'a kadar uzatıldı

07.01.2021 21:13
Fransa'da Covid-19 kısıtlamaları 20 Ocak'a kadar uzatıldı, System.String[]

Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların 20 Ocak'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19 ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların 20 Ocak'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren Avrupa'da bir ülke daha kısıtlamaları uzatma kararı aldı. Fransa Başbakanı Jean Castex düzenlediği basın toplantısında, Covid-19'a ile mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamaların 20 Ocak'a kadar uzatıldığını duyurdu. Başbakan Castex, 20.00 ile 06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının bu tarihe kadar devam edeceğini belirtirken, "Müzeler, sinemalar, tiyatrolar, spor salonları, eğlence tesisleri önümüzdeki haftalarda herhangi bir rahatlama yaşamayacak. 20 Ocak'ta sağlık durumuna bağlı olarak, Şubat ayının başında işletmelerin yeniden faaliyete başlamasını incelemek için bir güncelleme yapacağız. Bugün kapalı tüm kuruluşlar ay sonuna kadar kapalı kalacak" dedi.

Birleşik Krallık sınırındaki kısıtlamalar uzatıldı

Castex, Fransa'yı Covid-19'un yeni türüne karşı korumak için Birleşik Krallık sınırındaki kısıtlamların "bir sonraki duyuruya kadar" devam edeceğini duyurdu. Castex "20 Aralık'ta Birleşik Krallık ile sınırları kapatmaya karar vermiştik, bu önlem bir sonraki duyuruya kadar uzatılacak. Fransa'ya girmeden önce negatif test edilmeleri koşuluyla, yalnızca belirli kategorilerdeki kişiler sınırı geçebilir" dedi.

"Toplamda 45 binden fazla kişi aşılandı"

Başbakan Castex, "Elimizdeki aşı dozları bu ay içerisinde en az 1 milyon kişiyi aşılamamızı sağlayacak. Aşılama stratejimizin ikinci aşamasını öne çıkarmaya karar verdik. İkinci aşama Şubat ayında başlayacaktı ama 50 yaş üzerindeki sağlık çalışanları ve evdeki yardımcılar pazartesiden bu yana aşılanmaya başladı. Toplamda 45 binden fazla kişi aşılandı" dedi.

Castex, aşılama stratejisinin hızlandırılması kapsamında, 75 yaş üstündekilerin 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren aşı vurulabileceği açıkladı.

Fransa'da toplam vaka sayısı 2 milyon 705 bin 618'e, toplam can kaybı ise 66 bin 565'e yükseldi. - PARİS

Fransa'da Covid-19 kısıtlamaları 20 Ocak'a kadar uzatıldı

Edouard Philippe, Koronavirüs, Jean, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da Covid-19 kısıtlamaları 20 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti ABD Kongresi'nin işgali sırasında öldürülen kadının eski asker olduğu ortaya çıktı ABD'yi kaosa sürükleyen Trump'a büyük şok! Cumhuriyetçi ve Demokratlar azil talebinde birleşti Tesla ve SpaceX'in patronu Elon Musk, dünyanın en zengini oldu Bisikletten düşen çocuğa çarptığı sanılan kadın sürücü, görgü tanıkları sayesinde aklandı Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak Öğrencilere tablet dağıtmak için okula gelen müdür, tuvalette kendini astı Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferinde kaleyi içten fethetti! Exxen detayı dikkat çekti
'15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı '15 Ocak'tan itibaren restoran, kafe gibi işletmelerin HES kodu şartıyla açılacağı' iddiaları yalanlandı         
20:58
Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi Sinovac aşısı, Brezilya'daki denemelerde yüzde 78 etkinlik gösterdi         
20:29
Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında koronavirüs aşısı görüşmesi Son Dakika: Bakan Koca ile BioNTech kurucusu Uğur Şahin arasında koronavirüs aşısı görüşmesi         
20:03
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 194 kişi vefat etti, 12 bin 171 yeni vaka tespit edildi         
19:21
Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı Migros, CarrefourSA'nın 34 mağazasını devraldı         
18:41
4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi 4 çocuk babası adam, hindi kestiği bıçağın üzerine düşüp yaşamını yitirdi         
18:09
Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı Fransız Engie Türkiye'deki 4 şirketini sattı         
16:44
Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil         
15:49
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı         
14:21
Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda         
13:47
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 21:30:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da Covid-19 kısıtlamaları 20 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei