- Fransa'da Covid-19 nedeniyle morga dönüştürülen meyve-sebze halinde skandal uygulama- 1 hafta... - Son Dakika
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- Fransa'da Covid-19 nedeniyle morga dönüştürülen meyve-sebze halinde skandal uygulama- 1 hafta...

21 dakika önce

- Fransa'da Covid-19 nedeniyle morga dönüştürülen meyve-sebze halinde skandal uygulama 1 hafta cenaze bekletme bedeli 159 Euro Fransa'da Covid-19 nedeniyle morga dönüştürülen halde morg işlemleri için ailelere kesilen faturalar büyük tepki çekti.

- Fransa'da Covid-19 nedeniyle morga dönüştürülen meyve-sebze halinde skandal uygulama

1 hafta cenaze bekletme bedeli 159 Euro

PARİS - Fransa'da Covid-19 nedeniyle morga dönüştürülen halde morg işlemleri için ailelere kesilen faturalar büyük tepki çekti.

Fransa'da korona virüsü pandemisi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artışın ardından yaşanan morg yetersizliği üzerine Paris Valiliği tarafından el konulan Avrupa'nın en büyük toptancı hali Paris Rungis, morga dönüştürüldü. Haldeki morg işlemleri için ailelere kesilen faturalarla ise büyük bir skandala imza atıldı. Cenazenin halde bir hafta tutulmasına 159 Euro, her ek güne 35 Euro ve cenaze kaldırılmadan önce 1 saat görebilmek için 55 Euro fatura kesen sorumlu cenaze şirketi ülke gündemine oturdu. Halde kesilen morg işletme ücretlerine halktan ve siyasilerden tepki yağdı.

Fransa Cenaze İşleri Direktörü Sandrine Thiefine yaptığı açıklamada, "kabul edilemez" olarak değerlendirdiği ücretlendirmeler için 1 hafta cenaze bekletme bedelinin 159 Euro, uzatılacak her gün için 35 Euro olduğunu ifade etti. Korona virüsünden ölenlerin sayısının fazla olması nedeniyle cenaze işlerinin 10 günden 21 güne kadar uzayabildiği ifade edildi. Ayrıca cenazenin gömülme veya yakılma işlemi öncesi ölen yakınını en fazla 1 saat olmak üzere görmek isteyen cenaze sahiplerinin ek olarak 55 Euro "görme bedeli" ödediği bildirildi.

"Naaşı bir buzdolabından teslim almak için aileler para ödüyor"

Cenaze işlemlerini gerçekleştirmek üzere valilik tarafından OGF cenaze şirketinin görevlendirildiği öğrenilirken şirketin ailelere kestiği faturalar siyasetçiler tarafından da eleştirildi. Solcu Boyun Eğmeyen Partisi lideri Jean-Luc Melenchon Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugünün yeni dünyası bu demek. Bir dost eli tutamadan yalnız ölüyoruz ve naaşı bir buzdolabından teslim almak için aileler para ödüyor. Yeter, vücudumuzu eve hapsedebiliriz ama insanlığımızı hayır" dedi.

Cumhuriyetçiler milletvekili Eric Ciotti de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sınırsız ve tam bir rezalet, yalnız ölmüş birinin cenazesini en temel ve minimum hizmet ile sırf saklama bedeli olarak yakınlara fatura kesmek mi? Bu insanlık yoksunluğu daha nereye kadar uzayacak? Bu kriz maalesef bazen en kötü şeyleri ortaya çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

Cenaze şirketinden açıklama

Ailelere ödetilen ücretleri eleştirenlere cevap veren cenaze şirketi ise, "Rungis'te cenaze işlemleri çok ucuz. Eğer yer olsaydı ve normal bir cenaze işlem yerine gidilseydi orada fiyatlar 750 Euro civarı olacaktı" diyerek kendisini savundu.

Öte yandan İçişleri Bakanı Christophe Castaner Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada, "Çoklu ölümlerin ve eve kapanmaların faturasının ailelere kesilmesini anormal buluyorum" diyerek ailelere kesilen faturaları öğrendikten sonra söz konusu durumla ilgili denetleme emri verdiğini bildirdi.

- Fransa'da Covid-19 nedeniyle morga dönüştürülen meyve-sebze halinde skandal uygulama- 1 hafta...

Koronavirüs, Fransa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 03:38 Kaynak: İHA

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