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Fransa'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı - Son Dakika

Fransa'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı

27.12.2021 22:32

- Fransa'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında büyük toplanmaların sınırlandırılacağını, evden çalışmanın zorunlu olacağını ve Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesi için yasa teklif edileceğini açıkladı.

- Fransa'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı

PARİS - Fransa Başbakanı Jean Castex, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında büyük toplanmaların sınırlandırılacağını, evden çalışmanın zorunlu olacağını ve Covid-19 sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesi için yasa teklif edileceğini açıkladı.

Fransa Başbakanı Jean Castex, Sağlık Savunma Konseyi toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında hükümetin Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kısıtlayıcı tedbirler aldığını açıkladı. Evden çalışmanın zorunlu olacağını duyuran Castex, "Eğitim-öğretim yılının başından itibaren ve 3 haftalık bir süre boyunca tüm şirketlerde ve mümkün olan tüm çalışanlar için haftada en az 3 gün ve mümkünse 4 gün olmak üzere uzaktan çalışma zorunlu hale getirilecektir" ifadelerini kullandı.

Fransa'da 3 Ocak'tan itibaren 3 hafta boyunca ayakta olan konserlerde, toplu taşımada, sinemalarda, spor tesislerinde ve tiyatrolarda yiyecek ve içecek tüketimi yasaklanırken, büyük toplanmalar iç mekanlarda 2 bin kişiyle, dış mekanlarda ise 5 bin kişi ile sınırlandırıldı.

Üçüncü doz süresi 4 aydan 3 aya indirildi

Maske zorunluluğunun belirli şehir merkezlerine uzatılacağını duyuran Castex, bu kararı valilerin vereceğini kaydetti. Castex, yarından itibaren hatırlatıcı 3'üncü dozun uygulanma süresinin 4 aydan 3 aya indirildiğini de açıkladı. Castex, Covid-19 sağlık kartını sadece aşı bilgilerini içeren bir karta dönüştürmek için meclise bir yasa teklifi verileceğini ve yasa kabul edilirse 15 Ocak'ta yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Fransa'da 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Covid-19 sağlık kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra tren, uçak ve otobüsler ile yapılan uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ile hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelmişti. Sağlık kartında kişinin aşı bilgisi, son 24 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığı geçirip geçirmediğine dair bilgileri yer alıyor. Sağlık kartının aşı kartına dönüştürülmesi halinde söz konusu yerlere erişebilmek için aşı zorunlu hale gelmiş olacak.

Fransa'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı
Fransa'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı
Fransa'da Covid-19 önlemleri sıkılaştırıldı

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Koronavirüs, Fransa, Ocak, Jean, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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