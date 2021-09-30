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Fransa'da Covid-19 sağlık kartı, 12 yaşından büyükler için zorunlu hale getirildi - Son Dakika

Fransa'da Covid-19 sağlık kartı, 12 yaşından büyükler için zorunlu hale getirildi

30.09.2021 14:28
Fransa'da Covid-19 sağlık kartı, 12 yaşından büyükler için zorunlu hale getirildi, System.String[]

Fransa'da 18 yaşından büyükler için zorunlu olan Covid-19 sağlık kartı, bugün itibariyle 12 yaşını dolduran ve üzerinden 2 ay geçen herkes için zorunlu hale getirildi.

Fransa'da 18 yaşından büyükler için zorunlu olan Covid-19 sağlık kartı, bugün itibariyle 12 yaşını dolduran ve üzerinden 2 ay geçen herkes için zorunlu hale getirildi.

Fransa'da 18 yaşından büyük herkes için 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren kişiye özel Covid-19 sağlık kartının yaş aralığı genişletildi. Bugünden itibaren geçerli olan karara göre, Covid-19 sağlık kartı 12 yaşını dolduran ve üzerinden 2 ay geçen herkes için zorunlu hale getirildi. Kişinin aşı bilgisi, son 72 saate ait negatif test sonucu ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp yakalanmadığına ilişkin bilgilerin yer aldığı Covid-19 sağlık kartı yaklaşık 5 milyon genci kapsıyor.

Covid-19 sağlık kartı; restoran, bar, kafe, düğün, seminer, fuarların yanı sıra tren, uçak ve otobüslerin kullanıldığı uzun mesafeli toplu taşımalarda, hastanelerde ve huzurevleri ziyaretçileri için zorunlu hale geldi. Okullarda zorunlu olmadığı açıklanan Covid-19 sağlık kartı, hem vatandaşların hem de öğrencilerin aynı anda gerçekleştirdiği gezilerde zorunlu olacak.

Öte yandan, Fransa'da 12-17 yaş aralığındaki nüfusun yüzde 72'sı en az bir doz korona virüs aşısı oldu.

(Melike Yazır-İHA)

Fransa'da Covid-19 sağlık kartı, 12 yaşından büyükler için zorunlu hale getirildi

Koronavirüs, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fransa'da Covid-19 sağlık kartı, 12 yaşından büyükler için zorunlu hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da Covid-19 sağlık kartı, 12 yaşından büyükler için zorunlu hale getirildi - Son Dakika
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